خبير بالطب النفسي: إفشاء سر المريض جريمة يعاقب عليها القانون

الرياض - محمد عبدالله - أكد استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، فيصل البيشي، أن إفشاء خصوصية علاج مدمن المخدرات مخالفة يعاقب عليها القانون، مشيرًا إلى أن الدولة تكفل للمريض إجازة طبية طيلة فترة العلاج والتأهيل.

وقال البيشي، في حوار مع قناة الإخبارية، اليوم الثلاثاء: «النظام كفل لكل من يسعى لعلاج الإدمان السرية والخصوصية، ليس تفضل من أحد، وأقولها بكل تأكيد. عندما يطلب شخص أو أسرته العلاج، وهي وخطوة من أهم خطوات الحياة، النظام يكفل السرية».

وتابع: «بل من يسعى لإفشاء هذه السرية سيعاقب من النظام. السرية والخصوصية حق. مجرد طلب العلاج، هناك سرية وخصوصية تامة».

وبشأن إمكانية سحب ملف المريض من أجل التوظيف أو الزواج، أكد البيشي أن السرية مكفولة، ومن يقدم على هذه الخطو سيحاسب، فهناك نظام واضح.

كما أوضح أنه إذا تتطلبت الحالة البقاء فترة من الزمن داخل المستشفى، فإن الوزارة تضمن له فترة إجازة طبية من عمله، كما تضمن له الدولة إجازة طبية من العمل حتى يستمر في برامج التأهيل التي يوفرها النظام.

وأكد أن «الإدمان مرض ويتم التعامل معه على هذا الأساس».