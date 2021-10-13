القبض على 3 مخالفين ومقيم مكّنوا أفرادا خارج المملكة من استخدام شرائح محلية في عمليات نصب

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة الرياض، اليوم، القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيم مكّنوا أفراداً خارج المملكة من استخدام شرائح محلية وتفعيلها بطرق مخالفة لتنفيذ علميات نصب واحتيال.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية المصرية، أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، مكّنوا أفرادًا خارج المملكة من استخدام شرائح اتصال محلية تم تفعيلها بطرق مخالفة؛ لتنفيذ عمليات نصب واحتيال، تمثلت في الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديم الخدمات العامة، استولوا من خلالها على مبالغ مالية، كما ضبط بحوزتهم 49 شريحة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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