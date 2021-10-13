شكرا لقرائتكم خبر عن القصبي: المملكة داعم قوي لإصلاح «التجارة العالمية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية د. ماجد القصبي، أن المملكة داعم قوي لإصلاح منظمة التجارة العالمية من خلال «مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية»، التي أقرها قادة مجموعة العشرين في العام الماضي وتسعى لاستعادة النمو والتعافي العالمي، وتشجع المملكة البناء على المناقشات التي تمت في هذا الإطار.

وأوضح خلال ترؤسه وفد المملكة في اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لدول مجموعة العشرين، الذي عُقِدَ أمس في مدينة سورينتو الإيطالية، أن المبادرة أتاحت فرصة إضافية لمناقشة وإعادة تأكيد الأهداف والمبادئ الأساسية للنظام التجاري متعدد الأطراف، وإظهار الدعم السياسي المستمر للإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية. واستمرت الدول الأعضاء في البناء على المناقشات التي تمت في إطار مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية خلال الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين مؤكدين على أهمية التعاون العالمي للحفاظ على نظام تجاري مفتوح وعادل للجميع.

وبين أن الظروف الحالية لجائحة (كوفيد 19) تتطلب الانتعاش الاقتصادي القوي والفعال من الحكومات، وأن تجعل الخدمات والاستثمار والتجارة الرقمية عناصر أساسية في سياساتها المتجاوبة، وأظهرَ فيروس كورونا أن التجارة الرقمية ليست ضرورة فحسب، بل هي أيضًا مطلب حاسم للمشاركة الكاملة في التجارة والاقتصاد، خاصة بالنسبة للبلدان النامية والأقل نموًا.