شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين وحدة تبرع بالدم بـ«صحي سيهات 2» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن رئيس تشغيل شبكة القطيف الصحية د. رياض الموسى، أمس، وحدة دائمة للتبرع بالدم بمركز صحي سيهات 2، والتي تهدف لإيجاد مصدر دائم لبنك الدم يخدم القطاع الصحي بالمنطقة.

وقالت رئيس المختبر وبنك الدم، الاستشارية د. سميرة الصفواني، إنها خطوة من خطوات قادمة متتابعة لتأمين احتياج بنك الدم المتواصل من خلال توفير منطقة قريبة وحيوية من المتبرعين بأوقات ملائمة خارج وقت الدوام الرسمي، وشددت على أهمية التبرع التطوعي المنتظم.

وأوضح مشرف بنك الدم بشبكة صحة القطيف، محمد العبدالله، أن وحدة التبرع بالدم هي حلقة وصل وعطاء تدعم تآزر المجتمع لخدمة المستفيد، ونقلة نوعية في إطار خدمات التحول الوطني الصحية.

وأكدت الاستشارية د. لمياء بو حليقة، أن الخدمة إعادة تفعيل لوحدة التبرع بالدم والتي أغلقت بسبب الجائحة، وتعود في مركز سيهات النموذجي.