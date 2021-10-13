شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير مسيرتين مفخختين تجاه خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، عن اعتراض الدفاعات الجوية وتدميرها طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، أن كافة محاولات الميليشيا العبثية لاستهداف المدنيين تم صدها وتدميرها. وأوضح أن قوات التحالف نفذت 43 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا بالعبدية خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن تدمير 9 آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 134 عنصراً إرهابياً. ولفت إلى أن الميليشيا الحوثية منعت دخول المنظمات الإغاثية والمساعدات الإغاثية إلى المدنيين المحاصرين. وأكد «التحالف»، دعمه لعمليات وإجراءات وزارة الدفاع اليمنية لحماية المدنيين في العبدية بمأرب. وشدد على أن كافة العمليات العسكرية في اليمن تتوافق مع القانون الدولي والإنساني. وكانت وزارة الدفاع اليمنية، دعت إلى عدم الاقتراب من طريق «حريب- الجوبة» بمأرب كونها منطقة عسكرية.