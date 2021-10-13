شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم للتعاون العدلي مع روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد الصمعاني أمس، في موسكو مذكرة تفاهم مع نظيره الروسي قسطنطين تشويتشنكو.

وتستهدف المذكرة تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين وزارتي العدل في المملكة وجمهورية روسيا الاتحادية، فيما يتعلق بالمجال العدلي والقضائي، ضمن جهود وزارة العدل في تعزيز التعاون الدولي في المجال العدلي والقضائي.

وأكد وزير العدل أهمية تعزيز الشراكات العدلية الدولية مع الدول الصديقة، بما يمكن من الاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، وفق الأطر التي تضمنتها مذكرة التفاهم. وتضمّنت مذكرة التفاهم تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين في المجالات العدلية، والزيارات المتبادلة؛ وإجراء الدراسات الشاملة حول أنشطة الأجهزة العدلية في كلا البلدين، إلى جانب تنظيم الندوات والمحاضرات ودراسة القضايا وغيرها. كما شملت جوانب التعاون في المذكرة مجالات التدريب وتطوير الكوادر العدلية وإعداد برامج تعليمية متخصصة بين الجانبين بما يحقق الإثراء المعرفي.