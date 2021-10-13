شكرا لقرائتكم خبر عن 9366 قرارا إداريا بحق مخالفي أنظمة الإقامة والعمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، 9366 قرارًا إداريًا خلال شهر صفر 1443هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

وأكدت «الجوازات» على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.