شكرا لقرائتكم خبر عن الشاحنات والكلاب الضالة تزعج أهالي «نور الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب أهالي حي النور بالدمام بضرورة تدخل الجهات المسؤولة للوقوف على مطالب الحي، وإنهاء معاناتهم من الشاحنات التي تقف بالشوارع الداخلية وتسبب ازدحامات مرورية وتلوث بصري وصحي، لافتين إلى انتشار الكلاب الضالة، التي تسبب قلقا للأهالي من تعرض أبنائهم للخطر، وكذلك انتشار مخلفات البناء خارج حدود المباني، مما يتسبب في ضيق الطريق وتعرض المركبات للأضرار.

كثرة الحفر

ذكر المواطن مطلق السبيعي أنه يسكن بحي النور الشمالي، ويعانون فيه من مشاكل الطرق وكثرة الحفر بها، ويفتقدون الحدائق والمماشي لممارسة المشي، مشيرا إلى أن مستوى النظافة بحالة جيدة، وذلك يعود لمسؤولية الأهالي، ومن الضروري توعيتهم، بالإضافة إلى أن وقوف الشاحنات بالشوارع الداخلية يتسبب في تجمع العمالة بشكل سلبي بين المنازل.

أضرار صحيةوأشار المواطن طارق الحدادي إلى أن الشاحنات في الأحياء تسبب أذى خاصة لممارسي المشي والأطفال، لما تلحق بالحي من تلوث وأضرار صحية، بالإضافة إلى كثرة رمي المخلفات في الأراضي الفضاء، حيث تشوه المظهر الحضري وتلحق أضرارا بالمنازل المجاورة، كما أن مخلفات البناء تشوه الطرق وتسبب ضيقا لعبور السيارات، وكذلك قد تضر إطارات السيارات، وطالب الجهات المسؤولة باتخاذ الإجراءات اللازمة وفرض الغرامات على المخالفين، وإعادة النظر في الحي وإنشاء الحدائق للتنزه، ومضامير للمشي تكون آمنة بدلا من المشي في الطرق والتعرض للخطر.

فرض غراماتوبيَّن المواطن عماد حاتمي أن الحي يعاني من مشاكل في جودة الطرق، ما يلحق الأضرار بالمركبات، وكذلك انتشار المخلفات في كثير من الأراضي الفضاء، مشيرا إلى أن الحي يعد من الأحياء المميزة بالدمام، ولكن يحتاج إلى تكثيف الاهتمام وفرض الغرامات على المخالفين، بالإضافة إلى انتشار الكلاب الضالة بالحي، التي تسبب خوفا للأهالي على أبنائهم.

إضافات إيجابيةولفت المواطن طارق المولد إلى أنه يسكن الحي منذ ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أنه فوجئ بكثرة أعداد القوارض والكلاب الضالة، مما يسبب قلقا للسكان، وبيَّن أن هناك أعمالا جارية بالطرق وذلك يعد من الإضافات الإيجابية المطلوبة في الحي، وأكد أن وجود الشاحنات داخل الأحياء يلحق الضرر بها، خاصة وقت دخولها وخروجها، حيث تتسبب في الازدحامات ومضايقات للأهالي.