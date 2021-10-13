شكرا لقرائتكم خبر عن 700 مستفيد من مركز الأطراف الصناعية بسيئون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بمديرية سيئون في محافظة حضرموت خدماته الطبية المتنوعة لـ700 مستفيد ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر سبتمبر 2021 م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وجرى خلال المشروع تقديم 1.166 خدمة، حيث صنِّعت ورُكِّبت وأُهِّلت الأطراف الصناعية لـ89 مريضًا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما قُّدِّمت خدمات العلاج الطبيعي، تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية، استفاد منها 611 مريضًا.

ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة؛ ممثلة بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.