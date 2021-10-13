السعوديه أمير تبوك يطمئن على «الغرير»

محمد بن مسعود - الدمام - اطمأن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على صحة وكيل إمارة منطقة تبوك السابق عامر بن محمد الغرير، الذي يرقد بأحد مستشفيات الرياض إثر عارض صحي.

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