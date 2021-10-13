السعوديه العمرو عضوا في «حقوق الإنسان»

محمد بن مسعود - الدمام - انتخب مجلس حقوق الإنسان مرشحة المملكة العربية السعودية الدكتورة نورة بنت مزيد العمرو، عضوا في اللجنة الاستشارية. والدكتورة العمرو عضو في مجلس هيئة حقوق الإنسان، وعضو فريق الحوار المشترك بين المملكة وبين الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان، وحاصلة على الدكتوراه في الصحة العامة من جامعة هارفارد.

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