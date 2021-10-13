اليوم.. اجتماع خبراء «المتجددة» للدول العربية

محمد بن مسعود - الدمام - تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية «إدارة الطاقة» اليوم (الأربعاء)، الاجتماع الخامس عشر للجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية «عبر تقنية الاتصال المرئي»، بمشاركة خبراء الطاقة المتجددة في الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة، وأهمّها الوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة، والمركز الإقليمي للطاقة المتجدّدة وكفاءة الطاقة، والإسكوا.

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير الدكتور كمال علي: «إن الاجتماع سيناقش عددا من الموضوعات المهمة، وفي مقدمتها آلية متابعة تطبيق الإستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، وتحويل النفايات إلى طاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وهو ما يتوافق مع التوجّه العالمي نحو استخدامه وسيلةً لمواجهة التغير المناخي».

وأشار إلى أهمية هذا الاجتماع في تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات العاملة في مجال الطاقة المتجدّدة وكفاءة الطاقة، فضلاً عن وضع إستراتيجية للعمل العربي المشترك خاصة بالهيدروجين الأخضر.