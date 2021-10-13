اليوم.. اجتماع خبراء «المتجددة» للدول العربية

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير الدكتور كمال علي: «إن الاجتماع سيناقش عددا من الموضوعات المهمة، وفي مقدمتها آلية متابعة تطبيق الإستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، وتحويل النفايات إلى طاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وهو ما يتوافق مع التوجّه العالمي نحو استخدامه وسيلةً لمواجهة التغير المناخي».
وأشار إلى أهمية هذا الاجتماع في تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات العاملة في مجال الطاقة المتجدّدة وكفاءة الطاقة، فضلاً عن وضع إستراتيجية للعمل العربي المشترك خاصة بالهيدروجين الأخضر.
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