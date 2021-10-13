للشهر الخامس.. تراجع مبيعات السيارات الصينية

ووفقا لبيانات الرابطة الصينية لمصنعي السيارات «سي إيه إيه إم»، تراجعت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 19.6% خلال سبتمبر على أساس سنوي إلى 2.07 مليون سيارة خلال سبتمبر.
في حين زادت مبيعات مركبات الطاقة الجديدة التي تشمل المركبات الكهربائية والسيارات الهجينة والمركبات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين بأكثر من الضعف خلال سبتمبر إلى 357 ألفا، بسبب ترويج الحكومة الصينية المركبات الصديقة للبيئة للحد من التلوث.
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