وكان مؤشر سوق الأسهم الرئيسي «تاسي» قد أغلق عند مستوى 11.543 نقطة، مرتفعا بنسبة 31 نقطة، بزيادة نسبتها 0.27%، بتداولات بلغت قيمتها 9.4 مليار ريال، ليبلغ إجمالي أرباح المؤشر خلال العام الحالي 2021 قرابة 2853 نقطة، بنسبة ارتفاع 32.84%.
وأنهت أسهم «مصرف الراجحي» و«الأهلي السعودي» و«أرامكو السعودية» تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسبة 1%.
وسجلت العديد من الشركات أعلى مستوى لها في عام كامل ممثلة في «الراجحي، كيمانول، الإنماء، سيرا، ينساب»، في حين سجلت شركات «الحكير، البحري» أدنى مستوى في عام كامل.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع القيمة السوقية لـ «تاسي» إلى 10.35 تريليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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