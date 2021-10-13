مسؤول أمني: 5 خلايا حوثية في سيئون

محمد بن مسعود - الدمام - كشف وكيل وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اللواء الركن محمد عبود الشريف، عن 5 خلايا إرهابية في مدينة سيئون بحضرموت تديرها عناصر حوثية وتعمل على استهداف قيادة الشرعية وزعزعة الأمن والاستقرار، حسب ما نقلته قناة يمن شباب.

وأوضح، الشريف، هذه الخلايا الإرهابية بعضها تتبع تنظيمي داعش والقاعدة وأخرى معادين للحكومة، وبعضها من مروجي الخمور والمخدرات وتدار جميعا من قبل الحوثيين.

قد يهمك ايضاً

و تمكنت الأجهزة الأمنية، بحسب المسؤول الأمني، من ضبط عدد من العناصر الإرهابية وإحالتهم للقضاء فيما يجري تعقب من تبقى منهم.

وجاء تصريح المسؤول الأمني، عقب هجوم مفخخ أودى بحياة، 3 ضباط أمنيين في مدينة سيئون مساء الاثنين.