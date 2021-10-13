مصادر «عاجل»: ضبط عصابة سرقة الذهب بمكة.. 3 نساء ادعين أنهن كويتيات جئن للعمرة

الرياض - محمد عبدالله - قالت مصادر «عاجل»، إن الدوريات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة تمكنت من ضبط عصابة مكونة من رجل وثلاث نساء من الجنسية السودانية والتركية، سرقوا ذهبًا ومجوهرات تقدر قيمتها بـ35 ألف ريال من أحد محال الذهب بسوق العتيبية الشعبي.

وأكدت مصادر «عاجل»، أن نساء العصابة أوهمن صاحب محل الذهب بأنهن من عائلة كويتية شهيرة، وأنهن حضرن مكة من أجل العمرة، ويرغبن في شراء سلاسل لتقديمها هدايا لذويهن بالكويت بعد عودتهن.

وأشارت المصادر إلى أنه خلال تواجد النساء الثلاث بمعرض الذهب، مررن عددًا كبيرًا من السلاسل الذهبية عليهن، مؤكدة أنهن غافلن البائع وسرقن عددًا من السلاسل تزن أكثر من 185 جرامًا، وتقدر بـ35 ألفًا و800 ريال، وسرقة 5 آلاف ريال من الخزنة، بأسلوب خفة اليد، أثناء انشغال البائع.

وأوضحت مصادر «عاجل»، أنه وبعد أكثر من ساعتين تعذرن بأن أغلب السلاسل المعروضة غير مناسبة وقديمة، مشيرة إلى أن النساء الثلاث غادرن المعرض، إلا أنه عند مراجعة البائع للحسابات اكتشف السرقة، وعلى الفور هاتف المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة (911) لتقديم بلاغ بالسرقة.

وكشفت المصادر، أنه بعد أن باشرت الجهات الأمنية المختصة الواقعة، تمكن رجال الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة من تحديد هوية الجناة ومعرفة نوع سيارتهم، وأطراف العصابة.

مصادر «عاجل»، أكدت تنفيذ كمين محكم تمكن من ضبط الجناة وأطراف العصابة المكونة من رجل وامرأتين وطفله من الجنسية السودانية، وامرأة من الجنسية التركية، في محافظة جدة، والعثور بحوزتهم على المسروقات.

وأكدت المصادر، أنه جرى مواجهتهم بمقاطع التسجيل بالمعرض، وعرضهم على المجني عليه في طابور العرض، وتموالذي تعرف عليهم، فيما تم تسليم أطراف الواقعة والمضبوطات لمركز شرطة جرول.

وفيما لا يزال الجناة رهن التوقيف والتحقيق، كشفت الأدلة الجنائية والبصمات عن تسجيل حالة سرقة بنفس الأسلوب الإجرامي بمحافظة الطائف بمركز شرطة الفيصلية، فيما تتولى شرطة العاصمة المقدسة ممثلة في مركز شرطة جرول، وفرع النيابه العامة بمكة المكرمة ملف التحقيق بالقضية بحكم الاختصاص، قبل إحالتهم للمحكمة الجزائية والحكم عليهم.

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