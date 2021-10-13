توضيح من «الموارد البشرية» بخصوص ساعات العمل بالقطاع الخاص

الرياض - محمد عبدالله - جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بساعات العمل المقررة (يوميا وأسبوعيا) في القطاع الخاص.

وقالت الوزارة، عبر موقع «الثقافة العمالية»، إنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي.

وأشارت الوزارة إلى تخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان (للمسلمين)، بحيث لا تزيد على 6 ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع.

جاء ذلك ردا على تساؤل ورد للوزارة، عبر حسابه الرسمي «العناية بالعملاء»، بموقع «تويتر»، تساءل فيه أحد المستفيدين عن عدد ساعات العمل المحددة يوما في القطاع الخاص (يوميا وأسبوعيا)؟.

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