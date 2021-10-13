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«أموت قهرا».. سيدة لـ«العنف الأسري»: قريني أسمى ابنتي باسم زوجته الأولى

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الرياض - محمد عبدالله - تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع بلاغ ورده بشأن «زوج قام بتسمية نجلته (من زوجته الثانية) باسم الزوجة الأولى.

وقالت الزوجة، في بلاغها: أريد أن أغير اسم ابنتي بينما زوجي يرفض ذلك وقد تعبت منه حيث أسماها باسم زوجته الأولى، أشعر أنني أموت قهرا وأريد الانتحار.

من جانبه رد المركز قائلا: إننا متواجدون لخدمتكم وحمايتكم ، ويمكنكم التواصل معنا عبر الرقم الموحد والمجاني لمركز البلاغات ١٩١٩ ، علماً بأنه يتم  تقديم خدمة الإستشارات من قبل أخصائيات نفسيات وإجتماعيات وسيتم إرشادك للحل السليم.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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