بالفيديو.. وكيل «نزاهة» يوضح آلية التبليغ عن قضايا الفساد

الرياض - محمد عبدالله - قال يوسف المنصوري وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لشؤون الرقابة، إن الهيئة فتحت عدد من قنوات تكفل سهولة ومرونة التواصل مع المحافظة على سرية المبلغ، فأصبح من الميسور جدا على إي مبلغ يرغب في التبليغ الاتصال مع الهيئة من خلال البرقيات أو الرقم الموحد أو البريد الإلكتروني.

وأوضح المنصوري، خلال لقائه مع فضائية «السعودية»، اليوم الثلاثاء، أن هذه الوسائل أصبحت متاحة لكل مواطن أو مقيم، على أن يقدم معها ما لديه من مؤيدات تؤيد صحة البلاغ الذي تقدم به، وعلى أن يكون البلاغ واضحا والمخالفات محددة بوجه دقيق يساعد في سرعة التعاطي معه.

وأشار وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لشؤون الرقابة، إلى أن التعامل مع هذه البلاغات في النهاية يكون وفق قنوات ممنهجة مدروسة وباستخدام أفضل وسائل التقنية المتاحة.

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