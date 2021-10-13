بالفيديو.. متعافية من الإدمان تحكي قصة 8 سنوات قضتها رفقة المخدرات

الرياض - محمد عبدالله - روت الفتاة أمل قصة إدمانها للمخدرات وخاصة مخدر الكبتاجون قائلة: "بدأت رحلتي مع الإدمان منذ مرحلة الدراسة حيث تعرفت للمرة الأولى عندما كنت امر بفترة اختبارات في أحد مراحل التعليم وبدأت أتعلق بها لأنها تعطيني الطاقة إلى أن تحولت إلى مدمنة".

وأضافت "أمل" خلال حلولها ضيفة على برنامج الراصد عبر قناة الإخبارية: "وصلت إلى مرحلة متقدمة في الإدمان، أصبحت حياتي تتحور على كيفية الحصول على المخدر، لم أعد اتحرك خارج المنزل أجلس بمفردي طول الوقت".

وتابعت: "أدمنت الكبتاجون لمدة 8 سنوات ووصلت إلى مرحلة أتعاطى بها ٥ حبات يوميا حتى أهملت أبنائي ومنزلي وأصبت بالسرطان، المخدرات في بداية الأمر كانت تمنحني شعور جيد ثم تحولت بعد ذلك إلى مرض ينخر في جسدي".

أما عن قرار العلاج تقول: "شعرت أن حياتي تضيع، لم أعد اتعرف على نفسي، قررت أنه لابد أن أخرج مما أنا فيه، وذهبت بمحض إرادتي إلى أحد مراكز العلاج وتلقيت مساعدة في سرية تامة وأصبحت متعاقبة".

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