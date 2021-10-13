بالفيديو.. مسؤول: تمكنا من تدريب الكلاب البوليسية على اكتشاف كورونا

الرياض - محمد عبدالله - كشف مدير المركز الوطني للوسائل الحية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبدالله السلوم، عن تدريب الكلاب البوليسية على اكتشاف الشخص المصاب بفيروس كورونا وتحقيق نتائج رائعة.

وأضاف «السلوم» خلال لقائه ببرنامج «ياهلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»: أنه «مع بدء جائحة كورونا درسنا كيفية المساهمة مع المجتمع باستخدام الوسائل الحية وبدأنا نتعاون مع المركز الوطني للأبحاث والمختبرات، وبدأنا التعامل مع فيروس الإنفلونزا العادي وبعد الحصول على نتائج جيدة بدأنا ننتقل لكشف فيروس كورونا».

وتابع: قامت الفكرة على الذهاب إلى المصاب من خلال الوسيلة المستخدمة (الكلاب البوليسية) بدلا من أخذ عينه منه، مشيرا إلى أن التجارب أثبتت نتائج إيجابية فضلا عن دقة الأداء.

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