مسؤول بنكي يتورط في قضية فساد.. وتقرير يكشف التفاصيل

الرياض - محمد عبدالله - كشفت ملابسات إحدى القضايا، عن تورط مسؤول داخل أحد البنوك، في تسهيل عمليات فساد.

سأل أحد الموظفين ذلك المسؤول (بحكم طبيعة عمله) عن «محافظ مالية بعينها» بها مبالغ مالية كبيرة غير معلومة المصدر، حتى استشاط غضبا ضده.

وفوجئ الموظف برد المسؤول المشار إليه، وهو يبرر عدم مراجعة المعاملات الخاصة بتلك المحافظ المالية بأنها تعود لحسابات «ناس معروفين» ، ونهره مؤكدا أنه وحده (المسؤول البنكي) هو المسؤول فقط عن تقييم العقارات، ما حدا بالموظف للإبلاغ عن الواقعة، وفق «عرض تمثيلي» لواقعة فساد عرضتها قناة «السعودية».

ووفق تقرير بثته القناة، تلعب البنوك دورا كبيرا في الكشف عن التحويلات والمعاملات المالية الكبيرة وتضع دائرة شك حول الفساد المالي، بينما يتخيل الفاسد أنه لا احدا سيكشفه في ظل وجود من يسهل له المعاملات في البنك.

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