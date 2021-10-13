السيطرة على حريق بابتدائية مربة في عسير

وعلمت «دوت الخليج» أن سبب الحريق ماس كهربائي بعد ترك أحد المكيفات الجدارية دائرا، مما أحدث ماسا تسبب في نشوب الحريق، في وقت لم يتواجد به أحد في المدرسة، وقبل بداية الدوام الرسمي، وأسفر عن بعض التلفيات البسيطة في بعض الفصول الدراسية، كما علمت «دوت الخليج» أن الحريق لم يستغرق سوى 15 دقيقة إلى حين إطفائه.
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