خلل تقني بنظام التخصصي في الدمام

وأضاف التجمع أن الإدارة التنفيذية للمستشفى أكدت أن الخلل لم يؤثر على سير العملية العلاجية للمرضى من مواعيد وعمليات، حيث إن المستشفى استمر على خدمة المراجعين والمستفيدين من الرعاية الصحية. وأكد التجمع أن جميع الإدارات المعنية بهذا الشأن عملت بكل حرص واهتمام بالغ لاستمرار العمل بشكل طبيعي خلال ساعات العطل، وبإشراف ومتابعة من الإدارة التنفيذية بتجمع الشرقية الصحي.
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