تدريب 82 من منسوبات التعليم على القيادة

انتظمت نحو 82 موظفة في برنامج «السياقة الآمنة»، الذي تنفذه الإدارة العامة للتعليم في الأحساء، ممثلة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية، لمدة 3 أيام بواقع 15 ساعة تدريبية، لمنسوبات تعليم الأحساء «المبتدئات والراغبات في السياقة».

ويشتمل البرنامج الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة، على تدريب عملي بشكل اختياري للمتدربات، ومن المزمع تطويره في الأيام المقبلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإتاحة المتدربات أن يكون التطبيق «عمليًا»، واستقطاب فريق عمل «مدربات» وماهرات في السياقة، ليقمن بالتطبيق العملي، وتأمين مجموعة من المركبات لتدريب المتدربات عليهن.

نظام المرور

وأشار مدير الأمن والسلامة المدرسية في إدارة التعليم محمد العامر لـ«دوت الخليج» أمس، إلى أن البرنامج، يهدف إلى المساهمة في رفع مستوى الوعي الوقائي والحفاظ على سلامتهن، وتنمية مهارة التصرف السليم أثناء وقوع الخطر، وتقليل المشكلات الناجمة عن أخطاء السائقين، وتوعيتهن بنظام المرور، ويشتمل على: إجراءات تسبق الشروع في السياقة، مؤشرات ناقل الحركة، أبرز مكونات المركبة، أبرز الإشارات في المركبة، التدرج في السياقة، المخالفات المرورية، تعليمات السير إلى الخلف، أنظمة وتعليمات المرور، الإلمام بميكانيكا المركبة، ووسائل السلامة الخاصة بالسائقة، الوقوف الموازي، والوقوف الخلفي «القائم»، والوقوف المائل.

الأحوال الجوية

وتطرق العامر في البرنامج إلى مهارة السياقة الآمنة في الدوار، وكيفية التجاوز الصحيح بين المسارات، وطرق السياقة الآمنة في الأحوال الجوية كالأمطار والغبار والضباب والرياح الشديدة، مشددًا على أن التدريب يركز على إضافة معلومات وتغيير قناعات وتنمية مهارات وتغيير سلوك، واحتوى البرنامج على تذكير المتدربات بأنظمة وإجراءات المرور من حيث المخالفات وكيفية علاجها.

من أهداف البرنامج

رفع مستوى الوعي الوقائي والحفاظ على السلامة

تنمية مهارة التصرف السليم أثناء وقوع الخطر

تقليل المشكلات الناجمة عن أخطاء السائقين

التوعية بنظام المرور

كيفية التجاوز الصحيح بين المسارات

طرق السياقة الآمنة في الأحوال الجوية

تنمية المهارات وتغيير السلوك