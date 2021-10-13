الخارجية الإيرانية: منسق الاتحاد الأوروبي للمحادثات النووية سيزور إيران

محمد بن مسعود - الدمام - قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن إنريكي مورا مبعوث الاتحاد الأوروبي لتنسيق المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني سيزور طهران يوم الخميس.

يأتي ذلك في الوقت الذي لم يتم فيه بعد تحديد موعد لاستئناف المفاوضات المتوقفة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده لوسائل الإعلام الرسمية الإيرانية “زيارة (مورا) ستتم يوم الخميس. وتأتي بعد مشاورات بين الجانبين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك العلاقات بين إيران والاتحاد وأفغانستان والاتفاق النووي.”

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يوم السبت، إن سبل التحقق من رفع العقوبات الأمريكية تمثل إحدى القضايا الرئيسية التي تثير قلق إيران في أي محادثات لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وفقا لرويترز.

وتهدف المحادثات إلى إعادة واشنطن وطهران إلى الامتثال للاتفاق الذي يهدف إلى كبح جماح برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني.

وقد تأجلت هذه المحادثات في يونيو/حزيران بعد انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران.

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