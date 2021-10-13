وزير المالية: اسهام فاعل للقطاع المالي والمصرفي في مسارات التنمية الاقتصادية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على أهميّة القطاع المالي والمصرفي وإسهامه الفاعل في دعم مسارات التنمية الاقتصادية. مشيراً معاليه إلى مواصلة مملكة البحرين تعزيز التسهيلات أمام الاستثمارات المختلفة وتوفير البيئة المحفزة لها بما يحقق الأهداف المرجوة.

جاء ذلك لدى لقاء معاليه اليوم عن بُعد بالسيد ستفين موس الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وعدد من المسؤولين في البنك، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية، حيث نوه معاليه بدور المؤسسات المالية والمصرفية التي تعد أحد القطاعات الرافدة للنمو الاقتصادي بمملكة البحرين والمساهِمة في خلق مزيدِ من الفرص الاستثمارية الواعدة.

وقد جرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة أهم القضايا والمستجدات على صعيد الاقتصاد العالمي.