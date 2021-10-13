أمريكا تؤكد إصرارها على قرار "يغضب إسرائيل"

محمد بن مسعود - الدمام - قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تمضي قدما في عملية إعادة فتح قنصليتها للفلسطينيين في القدس بعد الإعلان عن الأمر لأول مرة في مايو/ أيار. واشنطن- سبوتنيك. في سبتمبر/ أيلول، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إعادة فتح القنصلية الأمريكية بأنها “فكرة سيئة” يمكن أن ترسل رسالة خاطئة وتزعزع استقرار المنطقة. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مايو أنالولايات المتحدة الأمريكية تخطط لإعادة فتح قنصليتها في القدس حصريا للأراضي الفلسطينية، والتي تم دمجها مع السفارة الأمريكية في إسرائيل خلال إدارة دونالد ترامب. كانت القنصلية في القدس الشرقية بمثابة البعثة الدبلوماسية الأمريكية الرئيسية للفلسطينيين، والتي ظلت قيد العمل طيلة عقود قبل الدمج الذي أجراه الرئيس الأمريكي السابق.

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