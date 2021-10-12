شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محطات بارزة من حياة «الشدي» بـ«ثقافة الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في أمسية مليئة بالوفاء والذكريات، نظمت جمعية الثقافة والفنون بالدمام ندوة للراحل محمد الشدي، احتضنها مسرح الجمعية مساء اليوم، تحت عنوان "ذاكرة الثقافة والإعلام"، واستضافت الأمسية الأديب خليل الفزيع، والفنان سمير الناصر.

واستعرض "الفزيع" خلالها، محطات بارزة من حياة ومسيرة الراحل الشدي، وجهوده البارزة في مجالات الصحافة والثقافة والفنون.

من جانبه، تحدث "الناصر" حول علاقة الراحل بالفنانين، واهتمامه وتشجيعه الدائم لهم وللأعمال المسرحية والدرامية وغيرها.

"الشدي" ترأس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، كما تولى منصب رئاسة تحرير مجلة اليمامة، ويعد من رواد الثقافة والإعلام في المملكة.