اخبار السعوديه

شاهد.. محطات بارزة من حياة «الشدي» بـ«ثقافة الدمام»

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محطات بارزة من حياة «الشدي» بـ«ثقافة الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في أمسية مليئة بالوفاء والذكريات، نظمت جمعية الثقافة والفنون بالدمام ندوة للراحل محمد الشدي، احتضنها مسرح الجمعية مساء اليوم، تحت عنوان "ذاكرة الثقافة والإعلام"، واستضافت الأمسية الأديب خليل الفزيع، والفنان سمير الناصر.

واستعرض "الفزيع" خلالها، محطات بارزة من حياة ومسيرة الراحل الشدي، وجهوده البارزة في مجالات الصحافة والثقافة والفنون.

من جانبه، تحدث "الناصر" حول علاقة الراحل بالفنانين، واهتمامه وتشجيعه الدائم لهم وللأعمال المسرحية والدرامية وغيرها.

"الشدي" ترأس مجلس إدارة الجمعية العربية للثقافة والفنون، كما تولى منصب رئاسة تحرير مجلة اليمامة، ويعد من رواد الثقافة والإعلام في المملكة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا