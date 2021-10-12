محمد بن مسعود - الدمام - 4 علامات تدل على ارتفاع ضغط الدم بشكل خطير وحاجتك إلى رعاية طبية فورية

إن ارتفاع ضغط الدم بالكاد يترك بصمة على جسمك ، لكن ارتفاع ضغط الدم ، المعروف أيضًا باسم طوارئ ارتفاع ضغط الدم ، يمكن أن يلحق “ضررًا” بالجسم ، كما يحذر Michigan Medicine ، وهو جزء من جامعة ميشيغان هيلث. ما هي علامات منبهة؟.

يصف ارتفاع ضغط الدم قوة تدفق الدم عبر جسمك. عندما يكون الضغط مرتفعًا بشكل مستمر ، يجب على القلب أن يعمل بجد لدفع الدم حول الجسم. بمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية .

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لسوء الحظ ، لا تظهر هذه الآلية الضارة عادة أعراضًا ، مما يجعلها ضارة للغاية.

ومع ذلك ، يمكن أن تتسبب حالة الطوارئ الناجمة عن ارتفاع ضغط الدم ، وهو ارتفاع شديد في ضغط الدم ، في ظهور عدد كبير من العلامات المقلقة.

وفقًا لـ Michigan Medicine ، وهو جزء من University of Michigan Health ، يمكن أن يتسبب في تلف الدماغ أو القلب أو العينين أو الكلى.

يحذر الجسم الصحي من أن “حالة ارتفاع ضغط الدم الطارئة تحتاج إلى رعاية فورية.

تشمل الأعراض:

خدر

رؤية ضبابية

ألم صدر

صداع حاد

الالتباس.

وفقًا لـ Michigan Health ، تسمى هذه المشكلة أيضًا ارتفاع ضغط الدم الخبيث.

ما هو نطاق ضغط الدم الذي يعتبر صحيًا؟

يتم تسجيل ضغط الدم برقمين. الضغط الانقباضي (الرقم الأعلى) هو القوة التي يضخ بها قلبك الدم في أنحاء الجسم.

الضغط الانبساطي (الرقم الأدنى) هو مقاومة تدفق الدم في الأوعية الدموية.

كلاهما يقاس بالمليمترات من الزئبق (mmHg).

كدليل عام:

يُعتبر ارتفاع ضغط الدم 140/90 مم زئبق أو أعلى (أو 150/90 مم زئبق أو أعلى إذا كان عمرك يزيد عن 80 عامًا)

يعتبر ضغط الدم المثالي عادة ما بين 90 / 60mmHg و 120 / 80mmHg.

تحذر NHS من أن “قراءات ضغط الدم بين 120 / 80mmHg و 140 / 90mmHg قد تعني أنك معرض لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم إذا لم تتخذ خطوات للحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة”.

من الجدير بالذكر أن ضغط الدم سيكون مختلفًا بعض الشيء. ما يعتبر منخفضًا أو مرتفعًا بالنسبة لك قد يكون طبيعيًا لشخص آخر.

كما تلاحظ NHS ، فإن الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم هي إجراء اختبار ضغط الدم.

يُنصح جميع البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا بفحص ضغط الدم كل خمس سنوات على الأقل.

بعد تشخيص رسمي ، ستتم مطالبتك عادةً بإصلاح نظامك الغذائي في محاولة لخفض قراءة عالية.

تشرح Mayo Clinic: “يمكن أن يؤدي تناول نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم والقليل من الدهون المشبعة والكوليسترول إلى خفض ضغط الدم بما يصل إلى 11 ملم زئبق إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم”. .

تُعرف خطة الأكل هذه بالنُهج الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم (DASH).

ما هو أكثر من ذلك ، “حتى التخفيض البسيط في الصوديوم في نظامك الغذائي يمكن أن يحسن صحة قلبك ويقلل من ضغط الدم بحوالي 5 إلى 6 ملم زئبق إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم” ، كما تشير مايو كلينك.

ويضيف أنه على الرغم من أن تأثير تناول الصوديوم على ضغط الدم يختلف باختلاف مجموعات الأشخاص.

يُنصح البالغون في المملكة المتحدة بتناول أقل من 6 جرام (0.2 أونصة) من الملح يوميًا ، أي حوالي ملعقة صغيرة.