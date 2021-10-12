الباحة.. حادث انقلاب يُنهي حياة مواطن ويصيب أخرى بإصابات بليغة

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تسبب حادث انقلاب في مصرع مواطن، فيما أصيبت أخرى بإصابات بليغة. وصرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 19:43 مساء اليوم الثلاثاء، مفاده وقوع حادث انقلاب في منحدر جبلي بمحافظة المندق تحديداً بعد سد مدهاس بعقبة البيضاني.
وأضاف: تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر والقائد الميداني، وعند وصول أول فرقة إسعافية ومسح الموقع، اتضح وجود إصابتين إصابة تم التعامل معها إسعافياً، وصنفت بمتوسطة الخطورة، ونقلها الي مستشفى المندق العام والإصابة الأخرى تم الكشف عليها إلا أنه قد فارق الحياة.
13 أكتوبر 2021 – 7 ربيع الأول 1443 12:06 AM
في منحدر جبلي بمحافظة المندق تحديداً بعد سد مدهاس بعقبة البيضانيالباحة.. حادث انقلاب يُنهي حياة مواطن ويصيب أخرى بإصابات بليغة
تسبب حادث انقلاب في مصرع مواطن، فيما أصيبت أخرى بإصابات بليغة. وصرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 19:43 مساء اليوم الثلاثاء، مفاده وقوع حادث انقلاب في منحدر جبلي بمحافظة المندق تحديداً بعد سد مدهاس بعقبة البيضاني.
وأضاف: تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر والقائد الميداني، وعند وصول أول فرقة إسعافية ومسح الموقع، اتضح وجود إصابتين إصابة تم التعامل معها إسعافياً، وصنفت بمتوسطة الخطورة، ونقلها الي مستشفى المندق العام والإصابة الأخرى تم الكشف عليها إلا أنه قد فارق الحياة.
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