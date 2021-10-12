ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 في آسيافيما يلي جدول ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، والتي تخوض مرحلتها النهائية، بعدما تم تقسيم الـ 12 منتخبا المشاركين إلى مجموعتي تضم كل منها 6 منتخبات.

ويتربع منتخب إيران على صدارة المجموعة الأولى بتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بينما ينفرد منتخب السعودية بجدول ترتيب المجموعة الأولى.

وشهد يوم الثلاثاء 12-10-2021، إقامة ست مواجهات في الجولة الرابعة بتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم.

ففي المجموعة الأولى، تعادل منتخب إيران وضيفه كوريا الجنوبية بهدف لكل منهما، وحققت لبنان فوزا ثمينا على سوريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، واكتفى منتخب الإمارات بالتعادل 2-2 مع نظيره العراقي.

وشهدت المجموعة الثانية فوز اليابان على أستراليا بهدفين مقابل هدف، وانتصار منتخب سلطنة عُمان على فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفاز منتخب السعودية بصعوبة على ضيفه الصيني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا

ويتربع منتخب إيران على صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، ويليه كوريا الجنوبية في المركز الثاني بـ 8 نقاط، ثم لبنان ثالثا «5نقاط»، ويحتل الإمارات المركز الرابع بـ 3 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن العراق خامس الترتيب، ويتذيل منتخب سوريا ترتيب تلك المجموعة بنقطة واحدة.

ويتصدر منتخب السعودية المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، ويطارده منتخب أستراليا بـ 9 نقاط، ويليه منتخب عمان ثالثا بـ6 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن اليابان صاحبة الرصيد ذاته في المركز الرابع، ويأتي منتخب الصين خامسا بـ 3 نقاط، وتتذيل فيتنام الترتيب بدون نقاط.

ترتيب المجموعة الأولى.. تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم

1- إيران .. 10 نقاط.

2- كوريا الجنوبية .. 8 نقاط.

3- لبنان .. 5 نقاط.

4- الإمارات .. 3 نقاط.

5- العراق .. 3 نقاط.

6- سوريا .. نقطة واحدة.

ترتيب المجموعة الثانية.. تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم

1- السعودية.. 12 نقطة.

2- أستراليا.. 9 نقاط.

3- عُمان.. 6 نقاط.

4- اليابان.. 6 نقاط.

5- الصين.. 3 نقاط.

6- فيتنام.. بدون نقاط.