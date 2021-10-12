فرصة لهطول الأمطار.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – الرياض: توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون الفرصة مهيأة غدًا الأربعاء لهطول زخات متفرقة من الأمطار على أجزاء من الجوف وتبوك والحدود الشمالية. كما توقع أن يستمر الطقس حار في في بعض المناطق ومعتدلاً فوق المرتفعات الجنوبية الغربية. وأشار إلى هبوب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة في عموم المناطق بينما تكون شمالية غربية معتدلة تنشط أحياناً على اجزاء من سواحل البحر الأحمر، وجنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة على أجزاء من شمال المملكة.

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