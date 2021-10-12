«كليفرت» يعبر عن سعادته بزيارة البحرين.. ويتمنى العودة إليها

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب أسطورة كرة القدم الهولندية الأسبق باتريك كليفرت ومدرب منتخب كوراساو لكرة القدم عن سعادته البالغة بزيارة مملكة البحرين، وخوضه مباراة دولية ودية مع منتخب البحرين.

وقال عن زيارته الأولى للبحرين في تصريح خص به صحيفة الأيام بأن زيارة البحرين تركت انطباعا رائعا لديه من ناحية البلد وكذلك المجتمع البحريني، مشيرا إلى حق البحرينيين بأن يفخروا بوطنهم.

وأضاف نجم الهجوم الهولندي الأسبق بأن أسبوعا عظيما مر عليه بقيادته الفنية لمنتخب كوراساو لكرة القدم في المباراة التي جمعته مع منتخبنا الوطني لكرة القدم، إذ لم تكن النتيجة المرجوة إلا أنه ممتن للبحرين لاستضافتهم منتخب كوراساو.

مؤكدا بأنه يتطلع للعودة مجددا إلى البحرين في القريب العاجل.

يذكر بأن منتخبنا الوطني لكرة القدم حقق انتصارا عريضا على منتخب كوراساو لكرة القدم قوامه 4-0، في المباراة الودية التي جمعتهما على استاد البحرين الوطني.