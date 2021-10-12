الحصيني: سحب ممطرة على 4 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - رصد الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، خريطة السحب الممطرة اليوم في 4 مناطق.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرَّسمي بموقع «تويتر»، أن تلك السحب بعضها ممطر على أجزاء من تبوك والجوف والحدود الشمالية وشمال المدينة بعد مغرب اليوم.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم، ظهور تشكيل من السحب الرعدية على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير والباحة، قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف (طريف، القريات).

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