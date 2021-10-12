إقبال نسائي على اقتناء أسلحة الصيد بالمملكة.. و«الخريص» تكشف عن تجربتها الفعلية

الرياض - محمد عبدالله - شهد معرض الصقور والصيد في الرياض، اقبالا كبيرا من النساء على اقتناء الأسلحة، فيما لفتت الرامية منى الخريص، انتباه الحضور بخبرتها.

وتقول «الخريص»، لقناة «العربية»، إن ممارستي الفعلية بشأن الأسلحة بدأتها منذ أربع سنوات وكنت أتدرَّب داخل وخارج المملكة عليها.

واستكملت الرامية السعودية: جاءت الفرصة الذهبية لي العام الحالي، حينما سمح للمرأة باقتناء الأسلحة وفتح المجال للتدريب عليها في الميادين.

وأشارت إلى أن استخدام السلاح يتطلب أن يتعلَّم مستخدمه طريقة فكه وتركيبه.

وبدأ شغف الرامية منى الخريص بالأسلحة منذ صغرها، حيث تأرث بوالدها الذي كان ناشطا في مجال الصيد واقتناء أسلحته.

كان المتحدث الرسمي لنادي الصقور، وليد الطويل، أكد أنه لأول مرة يتم إصدار رخص حمل وشراء السلاح للسيدات في معرض الصقور والصيد، مشيرا إلى أن المعرض يحرص على أن تكون النسخة الثالثة، مميزة ومختلفة عن سابقتيها، موضحًا أن شراء الأسلحة كان عليه إقبال كبير من كلا الجنسين.

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لأول مرة.. إصدار رخص حمل وشراء السلاح للسيدات بمعرض الصقور والصيد