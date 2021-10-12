بيع 4 صقور في الليلة التاسعة لمزاد نادي الصقور السعودي الثاني

الرياض - محمد عبدالله - أقيمت اليوم تاسع ليالي مزاد نادي الصقور السعودي الثاني؛ الذي ينظمه النادي بمقره في ملهم (شمال مدينة الرياض)، حتى 15 نوفمبر المقبل، وسط حضور كبير من هواة الطرح والصقارين في المملكة والمنطقة.

وشهدت منصة المزاد اليوم عرض أربعة صقور بيعت بقيمة 173 ألف ريال، حيث كانت البداية بشاهين قرناس طرح الوسقة (جنوب الليث) للطاروح أحمد الحويطي، وبِيع بمبلغ 80 ألف ريال، وجاء الدور على الصقر الثاني شاهين قرناس طرح الرايس للطاروح عادل الصبحي، وبِيع بمبلغ 25 ألف ريال، واستمرت الإثارة بالصقر الثالث شاهين قرناس طرح الحسي للطاروح عبدالحفيظ الحمدي، وبِيع بمبلغ 45 ألف ريال، وكان ختام الليلة مع الصقر الرابع شاهين قرناس طرح العويقيلة للطاروحين فهد البناقي ومتعب البناقي، وبِيع بمبلغ 23 ألف ريال.

ويوفر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين؛ حيث تستقبل فرق النادي الخمسة في المناطق (الوسطى، والشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي طرح (صيد أو شبكة) في كل منطقة، وتفحص الصقر وتوثق الطرح، في حين يتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، حيث يجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يبث على القنوات التليفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.

وبعد بيع الصقر تُصدر شهادة تصدير له، بالإضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع.

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