الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.. محاور وأهداف تنويع ونمو الاقتصاد الوطني

الرياض - محمد عبدالله - تعتبر الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تم الإعلان عن تدشينها، يوم أمس الإثنين، للزيادة من تنافسية الأسواق والمنتجات السعودية؛ بحيث تصبح وجهة استثمارية مستدامة.

وأوضح وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق باسمه من خلال موقع تويتر، أن استراتيجية الاستثمار ترسم خارطة طريق تقودنا نحو تعزيز تنافسية المملكة، محلياً ودولياً، وجعل المملكة وجهةً استثمارية مستدامة ومقصداً للشركات العالمية الكبرى.

وتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، للمساهمة في رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنويًا، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030.

وتعمل استراتيجية الاستثمار على ضخ قرابة 27 تريليون ريال (7 تريليونات دولار) حتى عام 2030 ما يسهم في تطوير اقتصادها؛ ليصبح بين الأكبر عالميًا ضمن رؤية 2030.

وستسهم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، الأمر الذي سيحقق ـ بإذن الله ـ العديد من أهداف رؤية المملكة 2030، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%.

ومن المتوقع أن تعزز الاستراتيجية، الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة لتصل إسهاماته إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، إلة تخفيض معدل البطالة إلى 7%، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030م.

وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، 6 محاور رئيسية، تشمل وضع حوكمة شاملة للإشراف على تنفيذها، من خلال اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، التي يرأسها ولي العهد، وتتضمن وضع وإقرار الحوافز للاستثمارات النوعية، وحصر وتطوير الفرص الاستثمارية.

وتشمل الاستراتيجية كذلك عدداً من المبادرات، منها: إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، بتنظيمات تنافسية وحوافز جاذبة للاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، كما تشمل برنامج لنقل سلاسل الإمداد الاستراتيجية إلى المملكة، وأيضًا الاستحواذ على حصة من السوق في مكونات سلاسل الإمداد.

وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار كذلك مبادرات للتمويل، عبر تطوير حلول تمويلية جديدة للقطاع الخاص، لتعزيز تكوين رأس المال؛ كما تشمل الاستراتيجية، كذلك، تطوير منصة استثمر في السعودية؛ لتكون المنصة الوطنية لعرض وتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.

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