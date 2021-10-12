بالفيديو.. أول سعودية تقود حافلة مدرسية تروي قصتها: ما حدث معي كان مفاجأة

الرياض - محمد عبدالله - روت السيدة بدرية الرشيدي، قصة حصولها على لقب صاحبة أول سيدة سعودية تقود حافلة مدرسية، حيث كانت البداية أنها اعتادت أن تتقدم إلى كافة الوظائف التي يتم الإعلان عنها، وفي أحد الأيام فوجئت بإعلان عمل يطلب قائد حافلة مدرسية.

وأوضح الرشيدي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج سيدتي عبر قناة روتانا خليجية، أنها تقود الحافلات منذ قرابة العشر سنوات، وهو ما جعلها مستعدة لأن تتقدم للعمل وقوبلت بالترحيب وهو ما كان مفاجأة لها.

أما عن حصولها على رخصة القيادة قالت الرشيدي: "الأمر ليس صعبا، أنا تعلمت القيادة منذ سنوات عديدة وهو ما جعلني أملك خبرة كبيرة، ولم يكن الأمر صعب في استخراج رخصة القيادة".

وتابعت: "لم أواجه أزمة في التعامل مع الأهالي والعائلات بل رأيت دعما كبيرا منهم".

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