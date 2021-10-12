«الخطوط السعودية» تشارك في رعاية «موسم الرياض».. مجموعة جديدة من باقات «عطلات السعودية»

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الخطوط الجوية السعودية، أنها تشارك في رعاية موسم الرياض 2021، كناقل رسمي وشريك استراتيجي لهذه المناسبة التي تنطلق فعالياتها وأنشطتها اعتبارا من يوم الأربعاء 20 أكتوبر وتمتد لأكثر من خمسة أشهر وتتوزع على 14 منطقة في أنحاء العاصمة الرياض تحت شعار «تخيل أكثر».

ويعد موسم الرياض أحد مواسم السعودية الرئيسية التي تم إطلاقها بهدف تحويل المملكة إلى إحدى أهم الوجهات السياحية والترفيهية في العالم، وتسعى المؤسسة للتسويق المدينة الرياض كوجهة محلية ودولية مميزة، من خلال كونها أجنحة رؤية المملكة 2030 ممثلة في «السعودية» و«أديل».

تأتي هذه المساهمة امتدادا لنجاح رعاية موسم الرياض في نسخته الأولى، كما أن مشاركة هذا العام تشهد توسيع نطاق الرعاية بمساهمة عدد من شركات مجموعة الخطوط السعودية، حيث ستكون شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي شریکا استراتيجيا بالموسم، بينما ستكون كل من شركة الخطوط السعودية للشحن وشركة السعودية للخدمات اللوجستية (سال)، التابعتان للمجموعة، شریکا رئيسيا.

وسيوفر طيران أديل الدعم لموسم الرياض بصفته راعيا مشاركًا، فيما ستدشن الخطوط السعودية خلال رعايتها موسم الرياض، مجموعة جديدة من باقات «عطلات السعودية» للضيوف الزائرين للرياض.

وسيتم زيادة عدد مقاعد الرحلات لتلبية الطلب على السفر خلال فترة الموسم، على أن تتولى الخطوط السعودية للشحن نقل المعدات الثقيلة التي ستستخدم في مواقع الموسم من خارج وداخل المملكة، في حين ستعمل (سال) على تسهيل كافة الخدمات اللوجستية والمناولة الأرضية التي يحتاجها، بينما سيؤمن طيران أديل عروض وخدمات الطيران الاقتصادي المتميزة لزوار الموسم.

من جانبه، أعرب مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن القمر عن سعادته بهذه الشراكة الاستراتيجية مع موسم الرياض، مشيرا إلى أن ذلك يأتي انطلاقا من دورها والتزامها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة ۲۰۳۰، كما أنها تعزز الجهود الحكومية الرامية لدعم السياحة الوطنية، والارتقاء بقطاعات الضيافة والترفيه المحلية لتسهم في التنويع الاقتصادي، وتمكين رواد الأعمال، وزيادة فرص العمل المتاحة للسعوديين والسعوديات وفقا لتطلعات القيادة الرشيدة للمملكة باعتبار مجموعة الخطوط السعودية الأجنحة التي خلق برؤية المملكة ۲۰۳۰، وتسهم في تجسيد مستهدفاتها الطموحة.

وأبدى المهندس العمر ثقته بأن تسهم مساندة مجموعة الخطوط السعودية في تحقيق أهداف ورؤية موسم الرياض من خلال شبكة محطاتها الواسعة على مستوى المنطقة والعالم، وخدماتها المتميزة في توفير أفضل الخدمات اللوجستية، وخدمات شحن ونقل الأدوات والمعدات الثقيلة من داخل وخارج المملكة. فضلا عن خدمة شريحة كبيرة من المتطلعين لزيارة الموسم والاستمتاع بفعالياته وأنشطته، ممن يرغبون في السفر جوا إلى المملكة بأسعار اقتصادية، وخدمات مريحة وعملية.

وتمتد فعاليات موسم الرياض 2001 التي تتجاوز7500 فعالية على 14 موقعا في مختلف أنحاء العاصمة، وتتضمن مجموعة واسعة من الفعاليات الترفيهية، والفنية، والرياضية، والعروض المسرحية والموسيقية.

ويتضمن الموسم هذا العام أكثر من 300 عرض مسرحي، وأكثر من 100 تجربة تفاعلية، وأكثر من ست حفلات غنائية عالمية، في حين يشهد مشاركة أكثر من 200 مطعم عالمي، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات المميزة والممتعة الأخرى.