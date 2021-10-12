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«الخارجية»: تسجيل الخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين متاح لـ5 دول

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الرياض - محمد عبدالله - ‏قال السفير تميم بن ماجد الدوسري، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، إن الخارجية تعمل على تطوير الجانب التقني والرقمية خلال المرحلة الحالية، لافتًا إلى أن المملكة حققت مراكز متقدمة في هذا الشأن.

وأضاف الدوسري، خلال حلوله ضيفًا على برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، أن التحول الرقمي سهل الكثير من الأمور على المعتمرين والحجاج، سواء من خلال تسجيل التأشيرات أو الخصائص الحيوية وغير ذلك من الخطوات المطلوبة.

وتابع: التطبيق في مرحلته الأولى مُتاح لتأشيرات العمرة لمواطنين خمس دول؛ هي الكويت وتونس وماليزيا وبنجلاديش وبريطانيا.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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