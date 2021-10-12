بالفيديو.. الزعاق: 7 تغيرات في المناخ تحدث للمرة الأولى

الرياض - محمد عبدالله - كشف خبير الأرصاد خالد الزعاق، عن العديد من التغيرات الجوية التي لم تكن موجودة من قبل ولم تشهدها المملكة والعالم أجمع، لافتًا إلى أن تلك الظواهر لم يدونها السابقون؛ لأنها حديثة العهد وتحدث للمرة الأولى.

وأشار الزعاق، خلال برنامج تقويم المذاع على قناة العربية، إلى أن الآونة الأخيرة ضرب الطقس السيئ الكثير من البلاد من أعاصير وسيول نتيجة تغير المناخ الناتج من تدخل اليد البشرية والتقدم التكنولوجى ومحاولة تغيير طبيعة الكون التي خلقها الله.

وقال الزعاق، إن هناك تغيرات حادة في الطقس يعيشها العالم، وهو ما تمثل بوضوح في الأعاصير العنيفة المتكررة التي ضربت أماكن متعددة، بالإضافة إلى غزارة الأمطار في أماكن لم تصلها من قبل، والتصحر والجفاف في أخرى، وارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها بطريقة حادة ووصول الثلوج لأماكن لم نعهدها من قبل ولم تسجلها الوثائق.

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