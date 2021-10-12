مدينة الملك سعود الطبية توجه 10 نصائح للتخلص من الضغوط النفسية

الرياض - محمد عبدالله - وجهت مدينة الملك سعود الطبية، عددًا من النصائح الطبية والإرشادت المهمة للتخلض من الضغو النفسية التي يتعرض لها الجميع في خضم مواجهة الإيقاع السريع والمتواتر للحياة اليومية.

وشاركت المدينة الطبية، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، صورة معلوماتية إنفوجراف، بينّت من خلالها أبرز الطرق التي يمكن عن طريقها مواجهة الضغوط النفسية إثر المتاعب اليومية الحياتية.

وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية، الإجراءات والإرشادات التي يمكن بإتباعها التخلص من الضغوط النفسية اليومية، وذلك بإتباع الإرشادات التالية:

- ضبط النفس

- البحث عن الدعم الاجتماعي

- تحمل المسؤولية

- حل المشكلات

- الاستمتاع بأوقات الفراغ

- تخصيص أوقات للاستجمام والتسلية

- إعادة البناء المعرفي

- تجنب الموقف والتحول عنه

- تنظيم الوقت وممارسة الرياضة

- أخذ قسط وافر من النوم والراحة.

ودعت مدينة الملك سعود الطبية، لجعل شعار الرعاية النفسية الصحية للجميع واقعًا ملموسًا، موضحة أن التوازن والاعتدال مفتاح هما مفتاح الصحة النفسية.

وأوضحت وزارة الصحة، أنها تقدم الرعاية الصحية في مرافقها الطبية للمواطنين بشكل مجاني، وحسب برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي المواكب لاحتياجات القطاع.

وأشارت إلى أنه لما تمثله الاعتلالات النفسية والأمراض العصبية كإحدى المشكلات والأعباء على الأشخاص والأسر والمجتمعات من مختلف النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية، فقد عملت الوزارة على تعزيز الصحة النفسية كجزء تكاملي مع الصحة العمومية.

وبينّت أنه تم وضع خطط للوقاية الفعالة من مخاطر الاضطرابات النفسية، والاهتمام ببرامج الصحة النفسية للأطفال والمراهقين وبرامج الصحة النفسية المدرسية، كما قررت وزارة الصحة تغيير مسمى العيادة النفسية الأولية في مراكز الرعاية الأولية إلى العيادة الإرشادية الشاملة بهدف زيادة الجذب ومنع الحرج عن مراجعي هذه العيادات في المراكز الصحية.

ويبلغ عدد مستشفيات الصحة النفسية في المملكة 21 مستشفى سعتها السريرية 4046 سريرًا، بالإضافة إلى 99 عيادة نفسية، و14 مستشفى متخصصًا تحت الإنشاء. وتعمل الوزارة على تنفيذ مبادرة لتهيئة المرافق الصحية في مستشفياتها لإنشاء أجنحة تنويم للمرضى النفسيين في المستشفيات العامة والتخصصية ذات السعة السريرية أكثر من 100 سرير، بحدود 10% من السعة السريرية.

وأطلقت وزارة الصحة، عددًا من المبادرات لعلاج الحالات النفسية، مثل مبادرة الإرشاد الصحي الشامل (برنامج الرعاية النفسية الأولية)، التي تهدف إلى الاكتشاف المبكر لحالات الاكتئاب والقلق بين مراجعي المراكز الصحية الأولية؛ لتخفيف معاناة المرضى عن طريق تقديم خدمات نفسية أولية شاملة، وبرنامج المدارس الصحية التي تعمل على تطبيق التدابير الرامية إلى تعزيز الصحة، إلى جانب العملية التعليمية للطلبة.

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