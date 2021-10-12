بينها مبايعة المركبات.. «أبشر» يوضح أبرز خدمات المجيب الآلي

الرياض - محمد عبدالله - أكدت منصة أبشر، اليوم الثلاثاء، إمكانية التواصل مع المجيب الآلي عبر منصة أبشر والتعرّف على الخدمات الإلكترونية المقدمة لكم بكل سهولة.

وقالت المنصة، عبر تويتر، إن المجيب الآلي يتضمن توضيحا لخدمة مبايعة المركبات.

تتضمن الخدمة اختيار البائع لسيارته ويدخل بياناته ويوافق المشتري ويحول المبلغ للبنك الوسيط ، وبعد تسليم السيارة تصل الاستمارة للمشتري ويحول المبلغ لحساب البائع.

ويتيح المجيب الآلي تطبيقات: «أبشر – أبل، أبشر أندرويد – أبشر هواوي»، فضلا عن دليل الخدمات التفاعلي.

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