الحركة المرورية ومسار الأمن الاجتماعي يتصدران اجتماع مجلس إمارة مكة برئاسة الفيصل

الرياض - محمد عبدالله - رأس الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، اجتماع مجلس المنطقة, الذي تخلله استعراض الأعمال المنفذة خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية، كما اطّلع المجلس على أنشطة وفعاليات مسار الأمن الاجتماعي بالمنطقة.

تناول الاجتماع استعراض مستجدات أعمال الصيانة الوقائية للدائري الرابع بالعاصمة المقدسة، ونتائج دراسة تحسين حركة المرور في محيط المطار القديم بجدة، وتوصيات الحلول العاجلة للحركة المرورية حول محطة قطار الحرمين السريع بالسليمانية بجدة، ومنصة الفرص الاستثمارية كذلك الخارطة الاقتصادية والميز التنافسية للمنطقة، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وإشراكه في إحداث التنمية الاقتصادية المستدامة كقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

واستعرض الاجتماع أعمال ومبادرات لجان المجلس ومنها مقترح تطبيق مبادرة تطوير مدخل الشميسي على مداخل مكة المكرمة، ومشروع دراسة القضايا الأسرية بالمنطقة الرامي لتشخيص واقع احتياجات الأسرة والوقوف على التحديات التي تواجهها وتحديد الحلول الملائمة لها.

ويغطي مسار الأمن الاجتماعي بالمنطقة، المجالات ( الاجتماعية، البحثية، التدريبية، التطويرية، التطوعية والتنموية)، كذلك المنصة الرقمية لمبادرة تنمية محافظات المنطقة والهادفة لتلبية الاحتياجات التنموية والاجتماعية والاقتصادية للمحافظات، وبناء آلية موحدة للشراكات المجتمعية، والعناية بالتطوع وريادة الأعمال.

اقرأ أيضا:

جلسة الشورى.. مطالبات بيومين إجازة للسعوديين في القطاع الخاص وتساؤلات حول ارتفاع أسعار العمالة المنزلية