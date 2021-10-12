4 تنبيهات من «الأمن السيبراني».. احذر الروابط المشبوهة

الرياض - محمد عبدالله - قدم المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني بالتعاون مع سابك مجموعة من الإرشادات التوعوية السيبرانية .

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على مقع تويتر إن الإرشادات التوعوية هي:

- تجنب الضغط على الروابط المشبوهة أو مشاركة المعلومات الشخصية أو السرية مثل رقم الهاتف الخاص بالمنزل والمعلومات البنكية وموقع المنزل وغيرها.

- تجنب استخدام البرامج غير الموثوقة ذات عروض لمكالمات مجانية أو مزايا خاصة، فالعديد من تلك البرامج تؤدي إلى سرقة البيانات والتجسس على الجهاز الشخصي أو التنصت على شبكة المنزل.

الحفاظ على خصوصية البيانات في الجهاز من صور ومعلومات مهمة باستخدام أرقام سرية قوية ، وتنزيل التحديثات الأمنية في وقتها.

تجنب استخدام شبكات الاتصال العامة عدا في الأماكن المصرحة الموثوقة.

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