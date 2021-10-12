شكرا لقرائتكم خبر «مغامرات العلا» الافتراضية في قمة سيليكون سلوبس بأمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشفت مانجا للإنتاج عن أول مغامرة وتجربة تفاعلية افتراضية حسية تحمل اسم «مغامرات العلا»، وهذه التقنية المبنية على براءة اختراع هي نتاج التعاون المثمر بين الفريق السعودي في مانجا للإنتاج وشركة سبارك إكس آر الأمريكية. تقدم هذه التجربة الفرصة للمستخدم للاستمتاع بجمال المناظر الطبيعية في مدينة العلا التي تضم أول موقع تراث عالمي لليونسكو في المملكة واستكشاف القطع الأثرية الموجودة في المنطقة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج، الدكتور عصام بخاري «نفخر بإعلان شراكتنا مع سبارك إكس آر من خلال إطلاق التجربة التفاعلية مغامرات العلا عبر الاستثمار والتطوير في ابتكارات الفنون التفاعلية الرقمية. وحرصنا في مانجا للإنتاج على نقل التقنية وتوفير فرص تدريبية في هذا المشروع للكفاءات السعودية في مجال نعده مستقبل ألعاب الفيديو وصناعة الترفيه».
ونوه الشريك المؤسس لسبارك إكس آر، جون بتعاون سبارك إكس آر مع مانجا للإنتاج وإطلاق أول مشروع تفاعلي حسي افتراضي يسمى (مغامرات العلا)، وقال «نفخر بأن نكون جزءا من تطوير قطاع الترفيه التفاعلي في الأسواق الناشئة».
فيما ثمن المنتج في شركة مانجا للإنتاج التعاون بين مانجا للإنتاج وسبارك إكس آر في، المهندس عبدالله كونش، تطوير هذه المغامرة الرائعة، والعمل على تعزيز التطورات التكنولوجية في صناعة الألعاب من أجل تحقيق الأصالة في هذه التجربة وتجسيد جمالها، مما يجعلك تشعر وكأنك هناك بالفعل».
عن مغامرات العلا:
- أول مغامرة وتجربة تفاعلية افتراضية
- صممت الكبسولة من تأثيرات حسية مثل الرياح والأحاسيس اللمسية بزاوية 360 مما يجعل هذه التجربة واقعية بشكل كبير
- تقدم التجربة الفرصة للمستخدم للاستمتاع بجمال المناظر الطبيعية في مدينة العلا
كانت هذه تفاصيل خبر «مغامرات العلا» الافتراضية في قمة سيليكون سلوبس بأمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.