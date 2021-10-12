شكرا لقرائتكم خبر ابتعاث ثقافي لـ77 طالبا وطالبة للدراسة بجامعات ومعاهد عالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت وزارة الثقافة أمس قرارات ابتعاث المجموعة الرابعة من طلبة وطالبات برنامج الابتعاث الثقافي، شملت 77 طالبا وطالبة سعوديين، تركزوا في مسار الحاصلين على قبول مسبق، وبلغت نسبة الطلاب بينهم 38% ونسبة الطالبات 62%.

فيما بلغت نسبة الدارسين منهم لدرجة البكالوريوس 56% ونسبة 44% منهم لدرجة الماجستير.

وتشمل الجهات التي سيدرسون فيها معاهد وجامعات عالمية مرموقة، منها: كلية رويال هولواي (جامعة لندن)، جامعة أستراليا الوطنية، كلية بيركبيك (جامعة لندن)، معهد برات في أمريكا، كلية جولدسميث (جامعة لندن)، جامعة إنديانا بلومنجتون، مدرسة مانشستر للفنون المعمارية، جامعة كوين ماري، جامعة ولاية ميشيغان، جامعة بنسيلفانيا، معهد الطهي في أمريكا، ومعهد الدراسات الشرقية والإفريقية (جامعة لندن).

وتأتي هذه المجموعة بعد إصدار الثقافة في وقت سابق قرارات ابتعاث لثلاث مجموعات، حيث صدر قرار ابتعاث لـ 79 طالبا وطالبة في المجموعة الأولى، و149 طالبا وطالبة في المجموعة الثانية، و54 طالبا وطالبة في المجموعة الثالثة، ليصبح مجموع قرارات الابتعاث الصادرة في المجموعات الأربع 359 طالبا وطالبة، والذين سيدرسون تخصصات فنية وثقافية في جامعات ومعاهد عالمية، ضمن برنامج الابتعاث الثقافي الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ المملكة، والذي تهدف الوزارة من خلاله إلى سد الاحتياج الذي يتطلبه سوق العمل للكوادر والمواهب الوطنية المؤهلة في التخصصات الفنية والثقافية.

تخصصات الطلبة المبتعثين:

