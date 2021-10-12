تسجيل 55 إصابة بكورونا وشفاء 52 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تماثلت 52 حالة للشفاء لتصل حالات التعافي إلى 536730 حالة. وشددت الصحة على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها، كونها السبيل الوحيد لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى، وأشارت إلى أن الإحصائية خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل 122 حالة حرجة، فيما جرى تسجيل 3 حالات وفاة.





إجمالي الحالات 547,704



إجمالي الوفيات 8751



حالة حرجة 122



إصابة جديدة 55



حالة تعاف 52



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