تسجيل 55 إصابة بكورونا وشفاء 52 حالة

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وشددت الصحة على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها، كونها السبيل الوحيد لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى، وأشارت إلى أن الإحصائية خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل 122 حالة حرجة، فيما جرى تسجيل 3 حالات وفاة.
- إجمالي الحالات 547,704
- إجمالي الوفيات 8751
- حالة حرجة 122
- إصابة جديدة 55
- حالة تعاف 52
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