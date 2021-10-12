استحداث مختبرات متنقلة للسلامة الغذائية بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقدا لتأمين مختبرات متنقلة للسلامة الغذائية بمكة المكرمة مع إحدى المؤسسات الوطنية المختصة في التجهيزات الطبية والعلمية بمبلغ 999.350 ريالا، وذلك في إطار حرص الأمانة على توظيف التقنيات الحديثة وتعزيز الأمن الغذائي المستدام.

وأوضح مدير مختبر السلامة الغذائية بالأمانة خالد الذبياني، أنه ستنفذ جولات رقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية المختلفة لإجراء الفحوصات السريعة عليها وسحب العينات لفحصها في المختبرات المتنقلة التي تعمل على فحص العينات المسحوبة من الأسواق والمطاعم بشكل فوري، وإجراء أعمال الرقابة الصحية من خلال أقسامها المختلفة.

من جهة أخرى صادرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة مواد غذائية وخضراوات وفواكه مجهولة المصدر، وذلك خلال حملة ميدانية على المنشآت الغذائية بمنطقة سوق الخالدية والنكاسة العشوائية بمكة المكرمة.

وأوضحت الأمانة أن الحملة أسفرت عن مصادرة وإتلاف 35 طنا من الخضراوات والفواكه ومواد غذائية منتهية الصلاحية، إلى جانب مصادرة جوالات وإكسسوارات، إضافة إلى إزالة 37 مبسطا عشوائيا وعربات خشبية تستخدم لنقل الخضار والفواكه.

كما واصلت بلدية المعابدة الفرعية جهودها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وذلك من خلال إزالة مواقع بيع مواد البناء من الإسمنت والبطحاء والخرسانة المخالفة والمشوهة للمنظر العام.

كما فعلت وكالة البلديات مواقف السيارات العامة الـ5 الموجودة بمداخل العاصمة المقدسة ونظمت وقوف الشاحنات والصهاريج والمعدات الثقيلة والآليات.

المختبرات المتنقلة

